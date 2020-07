Napoli, arrestati parcheggiatori abusivi: percepivano Rdc illecitamente (Di venerdì 17 luglio 2020) Napoli, il nucleo investigativo della Guardia di Finanza ha ordinato 24 arresti per parcheggiatori abusivi e contrabbandieri: percepivano illecitamente il Reddito di cittadinanza. Hanno tutti tra i 26 e i 63 anni i parcheggiatori abusivi e i contrabbandieri di sigarette smascherati dalla Guardia di Finanza. Come riporta Repubblica, il nucleo investigativo di Napoli ha dapprima … L'articolo Napoli, arrestati parcheggiatori abusivi: percepivano Rdc illecitamente proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Napoli, 17 lug. (askanews) - I carabinieri di Napoli hanno arrestato a Scampia un 28enne, gi noto alle forze dell'ordine, per ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo. L'uomo era gi ...