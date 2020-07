Modica, prostituta positiva al COVID-19: "Obbligatorio segnalare di avere avuto contatti con lei" (Di sabato 18 luglio 2020) Una cittadina peruviana è risultata positiva al COVID-19 presso l'ospedale di Foligno e durante l'ormai consuete procedura di tracciamento dei contatti da parte delle autorità sanitarie è emerso che la donna è solita prostituirsi e che nelle due settimane precedenti all'accertamento della sua positività si trovava a Modica, in provincia di Ragusa, dove ha incontrato diversi clienti.La donna, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, ha soggiornato nel centro storico di Modica per 15 giorni, poi si è spostata in autobus fino a Catania e da lì ha preso un treno per raggiungere Foligno, in Umbria. Lì, dopo aver iniziato a manifestare i sintomi dell'infezione da COVID-19, è stata ricoverata in ospedale e sottoposta al ... Leggi su blogo

repubblica : Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi - mludodc : RT @Libero_official: Una prostituta positiva al #coronavirus: ricoverata a #Foligno, veniva dalla #Sicilia. 'Se siete stati con lei, fate i… - BignamiBignami : RT @meteorologo777: Una prostituta peruviana risultata positiva al covid è stata ricoverata in Umbria con febbre alta. La donna era tornata… - siwel44it : RT @Nonha_stata: #Modica prostituta positiva al covid e un sacco di gente che si fermava a chiedere informazioni. - winxinpensione : RT @meteorologo777: Una prostituta peruviana risultata positiva al covid è stata ricoverata in Umbria con febbre alta. La donna era tornata… -