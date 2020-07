Migranti, è allerta per i nuovi sbarchi: 42 migranti positivi a Jesolo e 14 a Pozzallo (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel Comune veneziano di Jesolo 42 migranti sono risultati positivi al tampone, insieme ad un operatore della Croce Rossa. La Questura invia forze dell’ordine per isolare la struttura, mentre nuovi positivi si registrano anche a Pozzallo. Il Comune di Jesolo – in provincia di Venezia – in una conferenza stampa organizzata insieme ai vertici della … L'articolo migranti, è allerta per i nuovi sbarchi: 42 migranti positivi a Jesolo e 14 a Pozzallo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

albertocaldana : RT @scandura: 9* #migranti* a 5 miglia avvistati da ??? ATR** G.Costiera??????. Prefettura allerta CRI poi revoca, poi riallerta e poi revoca.… - paxromanaX : RT @TwittGiorgio: IL BUONGIORNO AGLI ITALIANI DEL NOSTRO GOVERNO!-----> 42 immigrati positivi a Jesolo: adesso l'allerta Covid si allarga h… - matteotti_g : RT @scandura: 9* #migranti* a 5 miglia avvistati da ??? ATR** G.Costiera??????. Prefettura allerta CRI poi revoca, poi riallerta e poi revoca.… - TwittGiorgio : IL BUONGIORNO AGLI ITALIANI DEL NOSTRO GOVERNO!-----> 42 immigrati positivi a Jesolo: adesso l'allerta Covid si all… - extraterra62 : RT @scandura: 9* #migranti* a 5 miglia avvistati da ??? ATR** G.Costiera??????. Prefettura allerta CRI poi revoca, poi riallerta e poi revoca.… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti allerta 80 migranti arrivati a Restinco: tamponi per tutti. Allerta massima | Telerama News TeleRama News Il "cunto" di Rosalia e il conto da pagare nella città che vorrebbe essere normale

Facciamo così, visto che si è trattato di evento "straordinario" e "epocale" e che - per colpa di noi giornalisti e probabilmente di qualche fonte aizzata dal momento - sono stati perfino annunciati d ...

Coronavirus, l'epidemia torna a correre: cresce il numero di morti e contagi

Coronavirus, le ultime notizie confermano come anche in Italia l'epidemia di Covid-19 non sia finita. Tornano a crescere i numeri dell'epidemia come rilavato dalla consueta sintesi del bollettino coro ...

Facciamo così, visto che si è trattato di evento "straordinario" e "epocale" e che - per colpa di noi giornalisti e probabilmente di qualche fonte aizzata dal momento - sono stati perfino annunciati d ...Coronavirus, le ultime notizie confermano come anche in Italia l'epidemia di Covid-19 non sia finita. Tornano a crescere i numeri dell'epidemia come rilavato dalla consueta sintesi del bollettino coro ...