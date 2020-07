Maltempo: la Puglia fra le nove regioni in allerta oggi Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo per l'intera regione (Di venerdì 17 luglio 2020) Messaggio di allerta della Protezione civile per la Puglia. Possibili temporali, validità dell’allerta dalle 8 per dodici ore. codice giallo per l’intera regione. La Puglia è fra le nove regioni italiane oggi in allerta meteo per il Maltempo. L'articolo Maltempo: la Puglia fra le nove regioni in allerta oggi <span class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo: codice giallo per ... Leggi su noinotizie

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su gran parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sugli interi territori di Umbria, Marche, ...

Maltempo: in arrivo piogge e temporali su nove regioni

Un’ampia area depressionaria, posizionata su gran parte del continente europeo, tende a scendere verso l’Italia, causando instabilità diffusa, con fenomeni che domani saranno più intensi sulla fascia ...

