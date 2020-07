M5s, Crimi blinda Sansa: «Ferruccio ha il nostro pieno sostegno». Sconfessati Di Maio e Grillo (Di venerdì 17 luglio 2020) Ferruccio Sansa sì, Ferruccio Sansa no. Nello scontro interviene il capo reggente del Movimento, Vito Crimi, che blinda il candidato in Liguria in quota Pd e Cinque Stelle. A porre il veto sul nome di Sansa erano stati, secondo un’indiscrezione di Repubblica, Luigi Di Maio e Beppe Grillo. «Non possiamo candidare chi ci è sempre andato contro», avrebbe detto Di Maio in riferimento al giornalista del Fatto Quotidiano, che intanto ha scritto una lettera per salutare i suoi lettori. A fare eco alle parole di Di Maio, Beppe Grillo: «Sansa mi ha sempre attaccato». Da qui sarebbe maturato il no alla sua candidatura in quota M5s ... Leggi su open.online

