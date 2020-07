"Liverpool, accordo raggiunto con Thiago Alcantara" (Di venerdì 17 luglio 2020) Kloop ha dato via libera all'operazione per Thiago Alcantara, il quale ha già raggiunto un accordo con il Liverpool . È quanto riporta Bild , secondo cui il centrocampista del Bayern Monaco è ... Leggi su corrieredellosport

Kloop ha chiesto per il centrocampo Thiago Alcantara, e il giocatore ha già raggiunto un accordo con il Liverpool. È quanto riporta Bild, secondo cui lo spagnolo del Bayern Monaco è vicinissimo al tra ...Il Liverpool ha individuato in Thiago Alcantara il primo obiettivo di mercato in vista della prossima stagione. Un profilo, quello del centrocampista spagnolo, molto gradito a Jurgen Klopp che vorrebb ...