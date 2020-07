La Merkel e il rosa (Di venerdì 17 luglio 2020) Berlino. Fra i grandi paesi europei la Germania è quello con più donne in posizione di potere. Almeno a prima vista. Angela Merkel è cancelleria ormai da un’èra geologica: il suo primo insediamento risale al novembre del 2005. La sua tre volte ministra (della Famiglia, del Lavoro, della Difesa) Ursu Leggi su ilfoglio

BibMarino : @mario_guermandi @luca_vota @diegorusso691 @buch_1977 @antonioripa @meprohibeat @DVDSCT @damiano755 @Gianni_Elia… - Nouriel : RT @classcnbc: #RecoveryFund? Il treno arriverà in stazione, ormai la #Germania ci ha messo la faccia. Il punto sulla trattativa di #Conte… - brunello_rosa : RT @classcnbc: #RecoveryFund? Il treno arriverà in stazione, ormai la #Germania ci ha messo la faccia. Il punto sulla trattativa di #Conte… - RosaRoubini : RT @classcnbc: #RecoveryFund? Il treno arriverà in stazione, ormai la #Germania ci ha messo la faccia. Il punto sulla trattativa di #Conte… - classcnbc : #RecoveryFund? Il treno arriverà in stazione, ormai la #Germania ci ha messo la faccia. Il punto sulla trattativa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel rosa Parità di genere in Germania, il piano di Angela Merkel Il Foglio La Merkel e il rosa

Berlino. Fra i grandi paesi europei la Germania è quello con più donne in posizione di potere. Almeno a prima vista. Angela Merkel è cancelleria ormai da un’èra geologica: il suo primo insediamento ri ...

Quote rosa nel partito di Angela

La Cdu di Frau Merkel è un partito maschilista? Helmut Kohl chiamava la Merkel mein Mädchen, la mia ragazza. Dopo il crollo del Muro e la riunificazione, la fece entrare nel governo perché era cresciu ...

Berlino. Fra i grandi paesi europei la Germania è quello con più donne in posizione di potere. Almeno a prima vista. Angela Merkel è cancelleria ormai da un’èra geologica: il suo primo insediamento ri ...La Cdu di Frau Merkel è un partito maschilista? Helmut Kohl chiamava la Merkel mein Mädchen, la mia ragazza. Dopo il crollo del Muro e la riunificazione, la fece entrare nel governo perché era cresciu ...