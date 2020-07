Jimmy Butler, la star Nba che ha chiesto di giocare senza nome sulla maglia: «Io, uguale a tutti gli altri afroamericani» (Di venerdì 17 luglio 2020) sulla Gazzetta la storia e le parole di Jimmy Butler, il cestista statunitense che ha chiesto alla Nba di giocare senza il nome impresso sulla maglia, soltanto con il numero, il 22. Una scelta contro il razzismo. senza nome sulla maglia, Butler diventerebbe anonimo, come i tanti afroamericani che hanno subito le brutalità della polizia in America. «Se non avrò scritto nessun messaggio ma nemmeno il mio nome si tornerà semplicemente a chi sono. Io non sono diverso dalle tante persone di colore che in America hanno problemi. È questo il mio messaggio: non importa che io sia un giocatore ... Leggi su ilnapolista

