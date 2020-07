Incidente stradale nel Foggiano: muore una bimba di 9 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) commenta Una bambina di 9 anni di Carapelle, Foggia, è morta in un Incidente stradale lungo la provinciale 110 che collega Ordona ad Orta Nova. Altre tre persone sono rimaste ferite. Per cause ancora ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente stradale a Posillipo, auto sfonda il parapetto e precipita nel vuoto Fanpage.it Incidente camion contro macchina sulla Altamura-Ruvo: quattro morti

Bari, 17 luglio 2020 - Gravissimo incidente stradale sulla strada provinciale 151 Altamura-Ruvo di Puglia, in quattro perdono la vita. Fatale per le vittime di un'autovettura lo scontro con un camion, ...

Furgone portavalori fuori strada fra Sanluri e San Gavino

Incidente stradale sulla statale 197 fra Sanluri e San Gavino. Un furgone portavalori, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada. L'autista è stato prelevato dall'elisoccorso e t ...

