In arrivo il documentario sul vero omicidio dietro a Twin Peaks (Di venerdì 17 luglio 2020) Pochi enigmi hanno ossessionato gli anni ’90 come: chi ha ucciso Laura Palmer? Il riferimento è ovviamente all’omicidio della giovane ragazza con cui si apre la serie cult di David Lynch Twin Peaks, che inizia appunto con il ritrovamento del corpo della studentessa avvolto in un lugubre involucro di plastica. La scena raccapricciante e anche le indagini intricatissime che ne seguono hanno indelebilmente segnato l’immaginario di tantissimi spettatori. Quello che non tutti sanno, però, è che quel delitto non è tutto frutto della fervida mente di Lynch e del suo storico collaboratore Mark Frost. L’ispirazione, in effetti, è venuta agli autori da un vero caso di cronaca che aveva ossessionato lo stesso Frost fin dalla sua giovinezza. La nonna di Frost era ... Leggi su wired

