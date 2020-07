Il voto all’unanimità per intitolare l’auditorium di Roma a Morricone (Di venerdì 17 luglio 2020) Il nome del Maestro tornerà a riecheggiare nelle strade della Capitale. A tempo di record, infatti, il consiglio comunale di Roma ha approvato all’unanimità la mozione per dedicare l’Auditorium Parco della Musica (o meglio l’Auditorium Ennio Morricone), uno dei luoghi simbolo dell’arte nella Capitale, a Ennio Morricone. Il voto è arrivato nella giornata di oggi, al termine di un momento molto intenso, che ha visto il figlio del Maestro dirigere l’orchestra di Santa Cecilia sulle note di C’era una volta in America e alcuni amici di Morricone – da Nicola Piovani a Renato Zero – alternarsi negli interventi commemorativi davanti all’aula Giulio Cesare. LEGGI ANCHE > Quando Morricone disse che Gesù fu il ... Leggi su giornalettismo

