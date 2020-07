Il cast della serie tv su Totti: Tognazzi sarà Spalletti (Di venerdì 17 luglio 2020) Quasi definito il cast di ‘Un Capitano’, serie tv sulla vita e la carriera della bandiera della Roma, Francesco Totti. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, sarà Pietro castellitto vestirà i panni dell’ex capitano giallorosso nella serie televisiva tratta dall’autobiografia “’Un capitano”, libro scritto da Totti per Rizzoli insieme al giornalista Paolo Condò. Tra gli altri, Gianmarco Tognazzi … L'articolo Il cast della serie tv su Totti: Tognazzi sarà Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ... Leggi su calcioefinanza

SkyTG24 : Boris, forse in arrivo una reunion del cast della serie tv su Netflix - _BobRoger15_ : RT @CalcioFinanza: Il cast della serie tv su Totti: Tognazzi sarà Spalletti - __santino992 : RT @CalcioFinanza: Il cast della serie tv su Totti: Tognazzi sarà Spalletti - wvwall : RT @CalcioFinanza: Il cast della serie tv su Totti: Tognazzi sarà Spalletti - Desizza : RT @CalcioFinanza: Il cast della serie tv su Totti: Tognazzi sarà Spalletti -

Ultime Notizie dalla rete : cast della

Sky Tg24

Tra i programmi TV di stasera ci sono "Il giovane Montalbano 2" su Rai Uno e "Manifest 2" su Canale 5. La serie tv mandata in onda su Rai Uno ripercorre i primi anni di carriera del famoso commissario ...Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia nata a Uomini e Donne, si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma. In particolare, entrambi parlano della loro vita felice insieme. Al mom ...