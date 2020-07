Hockey su ghiaccio, inizia l’era Ireland. Larkin: “Ora la salvezza in Top Division” (Di venerdì 17 luglio 2020) inizia un nuovo percorso per l’Italia dell’Hockey su ghiaccio con Greg Ireland pronto a guidare il Blue Team. Dopo aver concluso il periodo di quarantena a seguito dello sbarco nel nostro Paese, il 54enne coach canadese ha potuto raggiungere il Centro di preparazione olimpica del Coni di Formia dove era già presente il resto del coaching staff oltre al presidente federale Andrea Gios e i 23 giocatori. C’è grande entusiasmo e capitan Thomas Larkin indica la strada per questo nuovo cammino: “Puntiamo alla salvezza nel Mondiale Top Division e alla qualificazione olimpica per Pechino 2022 – ha spiegato -. Il lavoro che stiamo facendo in questi giorni a Formia sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. Sarà una ... Leggi su sportface

Per l’Italia dell’hockey su ghiaccio è iniziata una nuova era. Quella targata Greg Ireland. Il 54enne coach canadese, che prende il posto di Clayton Beddoes, una volta terminato il necessario periodo ...

Ascona, per la copertura della pista nuovo progetto da 2 milioni

A fine mese i tre club della Siberia in Municipio con la loro proposta. Monotti (hockey): 'Esteticamente valida, e vantaggiosa a più livelli' Pane per i denti dei “mangiaghiaccio” è in arrivo ad Ascon ...

