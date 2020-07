Grillo s’accorge che Di Maio vuol fare le scarpe a Conte e blinda la Liguria (Di venerdì 17 luglio 2020) Ora il lettore lasci perdere l’idea che ha della politica, buona o cattiva ma comunque materia logica, e legga quanto segue. Se non ci capisce niente non si preoccupi, è normale. Di Maio vuole liberarsi di Conte e allora boicotta l’alleanza col Pd in Liguria e fa di tutto per far saltare la candidat Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Grillo s’accorge Silvio 80 - Corriere.it Corriere della Sera