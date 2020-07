Giornata cauta per Milano, in perfetta sintonia con l’andamento piatto dei Listini europei (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,142. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.805,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,69%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +165 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,18%. Nello scenario borsistico europeo si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,29%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,49%, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,23%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si ... Leggi su quifinanza

Indici di Borsa cauti, in Europa attesa per Consiglio Europeo

Apertura al di sotto della parità per le Borse europee nel giorno in cui, per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, i leader dei 27 si riuniranno in presenza per confrontarsi (e, ...

