Fedez sfila per Dior nel Salento prima di andare in vacanza (Di venerdì 17 luglio 2020) Fedez sfila per Dior per una manifestazione che il rapper definisce "progetto fighissimo". La manifestazione si terrà mercoledì 22 luglio nel Salento, più precisamente a Lecce, in una piazza Duomo nella quale non sarà prevista la presenza del pubblico. Federico Lucia lo ha annunciato in una delle stories su Instagram. La tappa in Puglia sarà dunque doppia prima della partenza per le vacanze. Domenica 19 infatti Fedez sarà a Otranto per Radionorba Battiti Live (anch'esso senza pubblico) mentre il mercoledì sfilerà per Dior per presentare la collezione Cruise 2021 in una manifestazione organizzata da Maria Grazia Chiuri. Nonostante l'assenza del pubblico sarà possibile assistere all'evento in streaming ... Leggi su optimagazine

