Elodie ricordate la sua ex fiamma Lele di Amici? Il cambiamento è radicale (FOTO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Elodie Patrizi, che fine ha fatto la sua vecchia fiamma Lele Esposito? Elodie e Lele Esposito sono stati la coppia più chiacchierata di Amici, una passione comune li ha fatti innamorare. I ragazzi sono amanti della musica e proprio grazie a questa si sono uniti in una relazione ormai giunta al termine. Da quel momento in poi hanno preso due strade separate. Lei è una celebrità del mondo della musica, lui invece è scomparso.In questi giorni è venuta fuori una FOTO di lui che mostra un evidente cambiamento. Si fa fatica a riconoscerlo. In FOTO appare con un fisico scultoreo, un atleta con i capelli cortissimi e lo sguardo deciso. Così ha inaugurato la stagione estiva, con un ... Leggi su kontrokultura

