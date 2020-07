Elisa Isoardi costume rosso fuoco in copertina, scollo a cuore tra i seni: «Gran pezzo di donna» (Di venerdì 17 luglio 2020) Svetta in copertina nel suo costume rosso fuoco Elisa Isoardi: la conduttrice, archiviata La prova del cuoco, si prepara a nuove sfide professionali, e non solo. Un periodo difficile per il volto di RaiUno, sul quale da mesi si rincorrevano indiscrezioni e rumors rivelatisi infine non del tutto infondati. La paura di essere esclusa, il dispiacere per la chiusura del programma mattutino su cui la conduttrice aveva impiegato tutte le forze dopo una partenza – e un’eredità – non proprio facile: “Qualche ora buia me l’ha fatta passare… – ha ammesso Elisa riferendosi al direttore di RaiUno Stefano Coletta – Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”. Leggi anche >> Karina ... Leggi su urbanpost

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisa Isoardi: 'Volevano distruggermi' - blogtivvu : Simona Ventura, Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi fuori dalla Rai: parla Lucio Presta dopo la presentazione dei pa… - blogtivvu : Simona Ventura, Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi fuori dalla Rai: parla Lucio Presta - Claplaz : Palinsesti autunnali Rai. Gli epurati: Cuccarini Lorella Isoardi Elisa Poletti Roberto Sottile Salvo Ventura Sim… - infoitcultura : Elisa Isoardi, parla ancora di Matteo Salvini: “Credo sia naturale che una donna … -