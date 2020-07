Coronavirus mondo, stretta in Catalogna. Barcellona: "Restate a casa" (Di venerdì 17 luglio 2020) La pandemia da Coronavirus non frena la sua corsa nel mondo . I casi hanno superato la quota di 13,8 milioni , secondo il contatore della Johns Hopkins University, e continuano a salire di giorno in ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mondo Coronavirus mondo, diretta. Nuovo record di contagi: in 24 ore +249.800. In Israele e Cina torna il lockdown Il Messaggero Il matrimonio di Beatrice di York, si è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi ma senza favola (Foto)

un matrimonio senza favola a causa del coronavirus ma un matrimonio d’amore per la figlia di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson (foto). Era un royal wedding attesissimo, annunciato da tempo ma ...

Netflix cresce ancora: in soli 6 mesi lo stesso numero di abbonati pari a quelli del 2019. E il futuro?

Netflix ha raggiunto i 10,2 milioni di abbonati nel corso del secondo trimestre dell'anno, superando le sue stesse previsioni elaborate nel primo trimestre di 7,5 milioni di utenti. Solamente nei prim ...

