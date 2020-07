Coronavirus mondo, diretta. Nuovo record di contagi: in 24 ore +249.800. In Israele e Cina torna il lockdown (Di venerdì 17 luglio 2020) Nuovo record di contagi di covid-19 nel mondo. La pandemia continua a espandersi. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati altri 249.800 casi, 19mila in più del dato di ieri, per un totale di... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si facc… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Bolsonaro positivo anche al secondo test #ANSA - Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi dell… - LaCarmelitana1 : Eh sì, voi pensavate che rinchiudendo in #lockdown2020 la gente per mesi e fermando il Mondo avreste disolto i prob… - idealista1770 : Fino a 2 mesi fa chi lo diceva era un negazionista, antiscientifico, complottista. In che bel mondo che viviamo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mondo Coronavirus mondo, diretta. Nuovo record di contagi: in 24 ore +249.800. In Israele e Cina torna il lockdown Il Messaggero ‘AWay Together’, da 3 big dell’infettivologia la strada contro le sfide future del sistema sanitario

I tre docenti raccontano le loro storie a partire dal percorso universitario, per poi ripercorrere la loro esperienza personale e professionale durante i mesi della crisi coronavirus ... impegno di ...

Charlize Theron: «Indossate una cavolo di mascherina»

Ultima, in ordine temporale, ad esporsi perché l’America impari l’uso della mascherina è stata Charlize Theron. «Non siate stupidi, indossate una stramaledetta mascherina», ha scritto l’attrice sul pr ...

I tre docenti raccontano le loro storie a partire dal percorso universitario, per poi ripercorrere la loro esperienza personale e professionale durante i mesi della crisi coronavirus ... impegno di ...Ultima, in ordine temporale, ad esporsi perché l’America impari l’uso della mascherina è stata Charlize Theron. «Non siate stupidi, indossate una stramaledetta mascherina», ha scritto l’attrice sul pr ...