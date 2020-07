Coronavirus, la ritirata continua: in tutt’Italia solo 50 pazienti in terapia intensiva, DATI sempre più confortanti [GRAFICI e TABELLE] (Di venerdì 17 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 11 morti, 237 guariti e 233 nuovi casi su 50.767 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,45% dei test processati. Anche oggi la quasi totalità dei nuovi casi positivi è limitata alle Regioni del Nord Italia: 55 in Veneto, 55 in Lombardia e 54 in Emilia Romagna. Al Sud, invece, continuano ad aumentare in Calabria e Sicilia i nuovi casi per gli sbarchi dei clandestini, ma si tratta di poche unità. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 243.967 casi totali 35.028 morti 196.483 guariti Anche oggi i nuovi casi sono tutti asintomatici e le strutture ospedaliere continuano a svuotarsi. Il numero dei pazienti attualmente positivi al ... Leggi su meteoweb.eu

