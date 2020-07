Coronavirus, la Regione Lazio vince la battaglia dei tamponi. Il Consiglio di stato: “Stop a esami nei laboratori privati” (Di venerdì 17 luglio 2020) Prima di finire davanti ai giudici amministrativi la “battaglia” dei tamponi nei laboratori privati era stata politica. Il Consiglio di stato conforta la tesi della Regione Lazio di avere un sistema diagnostico di carattere pubblico. In precedenza il Tar del Lazio aveva dato il via liberà alla possibilità di eseguire i tamponi per Sars-Cov-2 anche nei laboratori privati. Un provvedimento impugnato dalla Pisana. Ieri la III sezione del Consiglio di stato, presieduta da Roberto Garofoli, relatore Giovanni Pescatore, ha emesso una nuova ordinanza in sede collegiale in cui accoglie l’appello proposto dall’amministrazione regionale e dal Codacons. ... Leggi su ilfattoquotidiano

