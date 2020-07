Coronavirus Emilia-Romagna: salgono ancora i contagi, due morti di cui uno a Bologna (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus Emilia-Romagna: regione a zero morti, risalita nei contagi 16 luglio 2020 54 nuovi positivi e due morti, di cui uno a Bologna. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base ... Leggi su bolognatoday

Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 14,4% Region… - Corriere : L’indice Rt in Italia è 1,01. Il dato più alto in Lombardia e Veneto - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, nuova ordinanza: via libera agli sport di contatto - infoitinterno : Coronavirus, a Reggio Emilia e provincia 6 nuovi contagi e nessun decesso -