Coronavirus, Antony Fauci: “Gli Usa ancora nella prima ondata, concentriamoci su questo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli Stati Uniti “sono praticamente nella prima ondata” dell’epidemia di Covid 19. Lo ha detto Anthony Fauci, intervenendo ad un foro virtuale della US Chamber of Commerce, sottolineando che “dobbiamo concentrarci su quello che sta succedendo ora” piuttosto che continuare a parlare “della possibilità di una seconda ondata in autunno”. “Quando abbiamo fino a 70mila nuove infezioni in certe aree del Paese – ha continuato il virologo diventato il volto della task force della Casa Bianca contro il Coronavirus – questa è una cosa su cui dobbiamo concentrarci adesso, invece di guardare a quello che succederà a settembre o ottobre”. Riguardo poi alla questione della riapertura della scuola, ... Leggi su meteoweb.eu

