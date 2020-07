Consiglio d’Europa, le priorità del semestre di presidenza dei tedeschi (Di venerdì 17 luglio 2020) “ E’ necessario un rilancio europeo che vada oltre quello che eravamo prima della crisi, non si tratta di ricostruire ma di rilanciare”. Lo ha affermato l’ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca in Italia, Viktor Elbling, durante l’”Incontro FebAF”, la Federazione Banche Assicurazioni Finanza. Il diplomatico di Berlino ha presentato le priorità del semestre di presidenza Tedesca del Consiglio dell’Unione Europea iniziato il primo luglio scorso. La prima grande tematica che l’Europa deve affrontare è il superamento dell’emergenza sanitaria e il rilancio economico anche grazie al piano per la ripresa annunciato dalla Commisione Europea, Next Generation EU. In ambito economico e finanziario, il secondo tema è quello dell’integrazione ... Leggi su ildenaro

