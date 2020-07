Come i koala potrebbero salvare l’uomo (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli umani non hanno il monopolio delle infezioni a trasmissione sessuale. Le ostriche possono contrarre l’herpes, i conigli la sifilide. Ma è la clamidia, un batterio ridotto a cellule singole che agisce Come un virus, ad avere particolarmente successo tra gli esseri viventi. Oltre gli esseri umani, questa colpisce rane, pesci, parrocchetti, cani, gatti e … Leggi su periodicodaily

Michelaarancino : @Indigo_Moon_ @_SpaceJay___ @turkaill @hecat0 @Ophyucus E' troppo bellino il koala... come fai a non volerlo spupazzare di coccole? - Indigo_Moon_ : @_SpaceJay___ @Michelaarancino @turkaill @hecat0 @Ophyucus AHHAAHAHHAHAAHAHAHAHHAAH no ma a sto punto facciamo davv… - manolo_loop : @gonnaincorriera Un polpettone classico. Così come ho imparato a farlo dalla mia nonna. Per la felicità delle fig… - minjiu_dc : @kzico0914 *aggrappata a lui come un piccolo koala, quando termina di temperature una guancia di baci, passa all’al… - aquariumom : RT @_hugmejoshua: sti stronzi della Repubblica stanno parlando di un gruppo chiamato THE SHOAH PARTY come se si trattasse di gattini e koal… -

Ultime Notizie dalla rete : Come koala Marsupi made in Italy: «Così curiamo koala e canguri ustionati d’Australia» Buone Notizie Come e verso dove viaggiano i Millennial oggi

volare in elicottero sul Grand Canyon e abbracciare koala in Australia. Se pensiamo all’Italia le mete più gettonate sono le città d’arte come Roma, Venezia e Firenze ma anche quelle che offrono una ...

Muore a 12 anni, la famiglia dona gli organi

ROBERTO LONGONI Piangeva per i koala sterminati dagli incendi in Australia, si preoccupava per il padre Antonio reduce dalle donazioni di sangue. «Hai sofferto molto?» gli chiedeva ogni volta, intimor ...

volare in elicottero sul Grand Canyon e abbracciare koala in Australia. Se pensiamo all’Italia le mete più gettonate sono le città d’arte come Roma, Venezia e Firenze ma anche quelle che offrono una ...ROBERTO LONGONI Piangeva per i koala sterminati dagli incendi in Australia, si preoccupava per il padre Antonio reduce dalle donazioni di sangue. «Hai sofferto molto?» gli chiedeva ogni volta, intimor ...