CDP, Palermo : “con ingresso Astaldi Progetto Italia diventa concreto e contribuirà a sviluppo settore” (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – “Il Progetto Italia, che con oggi diventa concreto, è stato avviato con il supporto del Gruppo CDP per rendere il settore delle costruzioni ancora più strategico per la competitività dell’Italia a livello internazionale e fornire un contributo sostanziale al PIL e all’occupazione del Paese” lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo in merito alla pubblicazione del decreto di omologa del concordato preventivo di Astaldi. “Il Progetto – continua – infatti favorisce l’aggregazione di diversi player, consolidando e rafforzando così il settore delle costruzioni di grandi opere e infrastrutture complesse. Ne ... Leggi su quifinanza

dagrob : Domanda del giorno: ma se un evento atmosferico è veramente eccezionale, ha senso dare tutta la colpa al Sindaco?… - 501_tot : RT @ArturoMarghera: @Marco_dreams CdP è finanziata dai soldi dei libretti postali degli italiani. Uno dei primi atti del governo è stato me… - ArturoMarghera : @Marco_dreams CdP è finanziata dai soldi dei libretti postali degli italiani. Uno dei primi atti del governo è stat… - Agenparl : Aspi: Giacomoni (FI), sentito Palermo, ingresso CDP solo nel rispetto statuto e tutelando risparmio postale - - informazionecs : Fabrizio Palermo: CDP Venture Capital, un miliardo per oltre 1.000 startup -

Ultime Notizie dalla rete : CDP Palermo CDP, Palermo : "con ingresso Astaldi Progetto Italia diventa concreto e contribuirà a sviluppo settore" Teleborsa CDP, Palermo : "con ingresso Astaldi Progetto Italia diventa concreto e contribuirà a sviluppo settore"

(Teleborsa) - "Il Progetto Italia, che con oggi diventa concreto, è stato avviato con il supporto del Gruppo CDP per rendere il settore delle ... delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio ...

Astaldi, Palermo (Cdp) “Progetto Italia un volano per la ripartenza”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Progetto Italia, che con oggi diventa concreto, è stato avviato con il supporto del Gruppo CDP per rendere ... Fabrizio Palermo."Il Progetto infatti favorisce l ...

(Teleborsa) - "Il Progetto Italia, che con oggi diventa concreto, è stato avviato con il supporto del Gruppo CDP per rendere il settore delle ... delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio ...ROMA (ITALPRESS) - "Il Progetto Italia, che con oggi diventa concreto, è stato avviato con il supporto del Gruppo CDP per rendere ... Fabrizio Palermo."Il Progetto infatti favorisce l ...