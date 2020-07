Bollettino Covid-19 17 luglio: 233 positivi (Di venerdì 17 luglio 2020) Bollettino Covid-19 17 luglio: 233 nuovi positivi, 11 i decessi, 35.028 i morti totali dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ne sono solo 50 Continuano ad aumentare i casi di nuovi contagiati; nel Bollettino Covid-19 del 17 luglio sono 233 i nuovi casi positivi, in aumento rispetto a ieri. Solo 11 i nuovi decessi, nove in meno rispetto a ieri. Ben 243.976 i nuovi positivi mentre le vittime, in totale, sono 35.028. Aumentano anche il numero di guariti, 237 nelle ultime 24 ore per un totale di 196.483. Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva, 50 ad oggi, tre in meno. I ricoverati con sintomi sono 771 (+20). Sono invece 11.635 le persone in isolamento domiciliare (-35). Questo ... Leggi su bloglive

