Altro che Roma allo sfascio. Il vero scempio è contro la Raggi. Ennesimo attacco del Corsera alla sindaca. Colpevole di tener testa a palazzinari e criminali (Di venerdì 17 luglio 2020) Ieri sulla bacheca Facebook di Virginia Raggi è comparso un post il cui inizio recita: “Eh, no. Non ci sto. Oggi ho letto un articolo di una incredibile violenza nei miei confronti: sono descritta come una svampita, una moderna Maria Antonietta che, mentre la folla urla per la fame e chiede pane, dà l’ordine di distribuire brioche. Il titolo è eloquente: ‘Bus a fuoco’. Le peripezie di Virginia che elogia i monopattini”. L’articolo a cui si riferisce la sindaca di Roma è apparso sul Corriere della Sera a firma di Fabrizio Roncone ed è un durissimo attacco al suo operato in cui sarebbe addirittura responsabile degli aggressivi gabbiani Romani, causa immondizia, che hanno beccato Matteo Salvini sul terrazzo di un hotel. A parte che ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : Devo ancora capire se al governo ci siano incapaci o complici di questa assurda tratta di esseri umani. Questo è il… - matteosalvinimi : #Salvini: PD, 5 Stelle e Renzi hanno idee diverse, ma la poltrona è un formidabile collante. L'Italia ha bisogno di… - PaolaTavernaM5S : Quando succedono tragedie che mettono in ginocchio una città come #Palermo e ci sono dispersi, bambini ricoverati,… - musagete10 : @lellacmilan Più che altro si capisce la loro affidabilità.. - WasqErika : RT @ItalianARMY_BTS: ++delle legislazioni vigenti. L'unica cosa che possiamo e DOBBIAMO fare è SEGNALARE IN MASSA IL LORO ACCOUNT @/Radio10… -

Una maggior introduzione di acqua aumenta anche il tempo di recidiva (tempo che passa tra un episodio e l'altro). Tuttavia gli autori, a causa di alcuni limiti dello studio, ritengono queste evidenze ...

Come partecipare e come fare per aggiudicarsi un'auto all'asta giudiziaria? Quali sono le differenze tra le aste? La nostra guida passo dopo passo Comprare un’auto all’asta giudiziaria? Perché no, pot ...

