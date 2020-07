Allarme Inps, tentativo di truffa in corso : “Non cliccate su questo link” (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ Allarme per una nuova truffa Inps. In questi giorni è stato riscontrato un tentativo di truffa tramite email di phishing, spiega l’Istituto nazionale di previdenza sociale, che avvisa tutti i suoi utenti di non aprire le email che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell’Inps, invitano a cliccare su un link. Al collegamento si apre una … L'articolo Allarme Inps, tentativo di truffa in corso : “Non cliccate su questo link” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

MaurizioTorchi2 : RT @Alexanderxxvii1: Mentre lo stato italiano spende miliardi di euro per accogliere clandestini,l'Inps dichiara allarme pensioni minime: I… - zazoomblog : Inps: allarme per phishing attenzione alle mail che si ricevono - #Inps: #allarme #phishing #attenzione - FirenzePost : Inps: allarme per phishing, attenzione alle mail che si ricevono - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Mentre lo stato italiano spende miliardi di euro per accogliere clandestini,l'Inps dichiara allarme pensioni minime: I… - Lukyluke311 : RT @Alexanderxxvii1: Mentre lo stato italiano spende miliardi di euro per accogliere clandestini,l'Inps dichiara allarme pensioni minime: I… -