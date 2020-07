17 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 117 (-2 da ieri) (Di venerdì 17 luglio 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 117, 2 in meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 3 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.346: 1.410 a Trieste, 1.003 a Udine, 713 a Pordenone e 220 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.884, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 89. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a ... Leggi su udine20

TgrRaiFVG : Scossa di terremoto, alle 4.51 di stamane, venerdì 17 luglio. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geof… - ardissfvg : ?? Da oggi sono consultabili online le graduatorie provvisorie relative ai contributi per la mobilità internazionale… - Ansa_Fvg : Turismo: parchi come palcoscenici in Fvg, al via rassegna. Musica e teatro in Bosco Romagno e Parco Rizzani dal 24… - Ansa_Fvg : Estate: Autovie, primo sabato di traffico da bollino rosso. Domani previsti 125mila veicoli.A luglio transiti calan… - TgrRaiFVG : Cinquanta #migranti sono stati rintracciati tra il 16 e il 17 luglio in Friuli Venezia Giulia dalle forze dell'ordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Luglio Fvg Rotta Balcanica, a luglio accolti in Fvg 3 mila richiedenti [...] Rotta Balcanica, a luglio accolti in Fvg 3 mila richiedenti asilo Rotta Balcanica, a luglio accolti in Fvg 3 mila richiedenti asilo triestecafe.it OPERAIO/A SETTORE LEGNO

