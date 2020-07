Xbox Series X: l’evento del 23 luglio durerà un’ora e sarà incentrato esclusivamente sui giochi (Di giovedì 16 luglio 2020) Aaron Greenberg ha rivelato in un tweet che l’evento del 23 luglio dedicato ad Xbox Series X sarà incentrato interamente sui giochi e durerà circa un’ora Aaron Greenberg, capo del reparto marketing di Microsoft, ha dichiarato sul suo profilo Twitter che l’evento del 23 luglio dedicato ad Xbox Series X sarà incentrato esclusivamente sui giochi e dovrebbe durare circa un’ora. L’evento è atteso soprattutto per la possibilità di vedere in azione alcuni titoli della compagnia, come Halo Infinite o i progetti delle software house acquisite nel corso degli ultimi due anni. L’evento del 23 luglio si concentrerà sui ... Leggi su tuttotek

