Un milione di veicoli venduti nel primo semestre per il Gruppo PSA (Di giovedì 16 luglio 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Le nostre equipe sono concentrate sulla ripresa in questo periodo critico, assolutamente impegnate per incrementare le vendite redditizie trainate da modelli altamente qualitativi e competitivi” dice Carlos Tavares, Presidente del Direttorio di Groupe PSA. “Parallelamente, il nostro comitato CO2 mensile assicura il rispetto dei nostri impegni etici riguardo agli obiettivi europei di CO2. Inoltre, continuiamo a mettere in campo tutto il nostro know-how per soddisfare le aspettative dei clienti con prodotti multi-energia e offerte altamente innovative come Citroèn Ami. In questo modo, siamo più che mai spinti dalla nostra ambizione di fornire soluzioni di mobilità pulite, sicure e abbordabili ai nostri clienti” conclude Tavares commentando le vendite mondiali del Gruppo PSA che sono quasi ... Leggi su ildenaro

Peugeot aumenta il suo portafoglio ordini del 42% e mantiene i suoi prezzi e i suoi obiettivi strategici di crescita della gamma e dell'elettrificazione in un mercato in calo. Peugeot e' il numero uno ...

Peugeot aumenta il suo portafoglio ordini del 42% e mantiene i suoi prezzi e i suoi obiettivi strategici di crescita della gamma e dell'elettrificazione in un mercato in calo. Peugeot e' il numero uno ...