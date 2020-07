Ubi, soci bresciani verso «sì» a Intesa (con rilancio). Ok anche da Fondazione Monte di Lombardia (Di giovedì 16 luglio 2020) Fondazione Monte di Lombardia aderisce all’offerta di Intesa Sanpaolo: il consiglio all’unanimità ha deciso di conferire il 4% a Ca’ de Sass. La notizia nel giorno in cui anche dai soci bresciani è arrivato un quasi-sì: «Siamo per l’adesione ma la proposta economica è da riconsiderare», ha detto presidente del patto Franco Polotti. Via libera dall’authority di mercato, ma Intesa dovrà vendere oltre 500 sportelli Leggi su ilsole24ore

infoiteconomia : Ubi Banca, ok soci bresciani a Intesa Sp: ma vogliamo un ritocco - laurarossidue : RT @ElioLannutti: Dopo i soci bresciani, «sì» a Intesa anche da Fondazione Monte di Lombardia @sole24ore - ElioLannutti : Dopo i soci bresciani, «sì» a Intesa anche da Fondazione Monte di Lombardia @sole24ore - tvbusiness24 : La Fondazione Monte di Lombardia aderisce all’ops di #IntesaSanpaolo: il consiglio all’unanimità ha deciso di confe… - SmorfiaDigitale : Ubi, soci Brescia e Monte Lombardia: Intesa avanza sempre di pi -