Transgender a 13 anni, l’incredibile richiesta dei genitori in tribunale (Di giovedì 16 luglio 2020) Transgender a 13 anni, l’incredibile richiesta dei genitori in tribunale a Ravenna: “Vogliamo cambiargli nome e sesso” Esprimere la propria libertà sessuale è una delle grande conquiste degli ultimi anni. Dalle coppie di fatto ai matrimoni misti, in molti Paesi del mondo non rappresentano un problema, così come il coming out a livello sociale. Ora … L'articolo Transgender a 13 anni, l’incredibile richiesta dei genitori in tribunale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Transgender a 13 anni, i genitori in tribunale a Ravenna: 'Vogliamo cambiare nome e sesso a nostro figlio'… - MediasetTgcom24 : Transgender a 13 anni, i genitori in tribunale a Ravenna: 'Vogliamo cambiare nome e sesso a nostra figlia'… - infoitinterno : Ravenna, transgender di 13 anni. Genitori in tribunale: «Cambiategli nome e sesso» - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Transgender a 13 anni, i genitori in tribunale a Ravenna: 'Vogliamo cambiare nome e sesso a nostro figlio' #tredicenn… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Transgender a 13 anni, i genitori in tribunale a Ravenna: 'Vogliamo cambiare nome e sesso a nostra figlia' #tredicenn… -