The Witcher: la reaazione di Henry Cavill alle critiche ricevute per la serie Netflix (Di giovedì 16 luglio 2020) Henry Cavill, protagonista di The Witcher, ha recentemente raccontato di come ha reagito di fronte alla critiche mossegli per la serie Netflix. The Witcher è uno degli spettacoli più popolari di Netflix fino ad oggi, anche se non tutti hanno amato lo show. Il protagonista Henry Cavill, però, non si spaventa davanti alle critiche e, recentemente, ha rivelato la sua reazione di fronte alle recensioni negative. Cavill, che nello show The Witcherinterpreta Geralt di Rivia, ha parlato con Vanity Fair di questo tema e di come lui stesso sia un assiduo frequentatore di forum e siti su cui ama leggere le recensioni dei suoi ... Leggi su movieplayer

