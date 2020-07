Specializzandi in psicoterapia a Ministro Manfredi: “Non possiamo terminare gli studi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Lettera aperta al Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi da parte degli allievi delle Scuole di Specializzazione in psicoterapia in Italia. Onorevole Ministro, le conseguenze della pandemia e del lockdown hanno avuto un impatto anche sul percorso formativo degli psicologi iscritti alle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Anche per gli studenti con la più brillante carriera universitaria, infatti, non sarà possibile conseguire la specializzazione e intraprendere il percorso professionale nei tempi previsti dalle scuole, perché i tirocini obbligatori non sono di fatto disponibili: un intoppo che causerà un ritardo di almeno sei mesi negli studi sia degli ... Leggi su tpi

