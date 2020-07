Sky - Milik ha già l'accordo con la Juve: bianconeri vogliono uno scambio secco (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Napoli continua a lavorare per Victor Osimhen, ma al tempo stesso in casa azzurra resta di rilievo la situazione di Arek Milik, con il polacco che - come raccontato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport - avrebbe un accordo di massima co ... Leggi su tuttonapoli

