Sileri: 'Migranti contagiati? Sbagliata la paura, i trasferimenti avvengono in sicurezza' (Di giovedì 16 luglio 2020) Lui è per la linea di non abbassare la guardia e nello stesso tempo di non drammatizzare: "Io sono contrario a dare i dati tutti i giorni, darei il trend settimanale. In ogni caso sono dei numeri ... Leggi su globalist

globalistIT : Sileri: 'Migranti contagiati? Sbagliata la paura, i trasferimenti avvengono in sicurezza' - giannileft : @La7tv Sì,ma Sileri,capisci che Salvini si mette sempre avanti col lavoro,poi però deve tornare indietro,non sa che… - ilamenta : RT @Radio1Rai: ???@piersileri a @centocittarai: 'Necessario trovare una strategia comune a tutta l'area Schengen per fermare i contagi di ri… - GrazianaVella : RT @Radio1Rai: ???@piersileri a @centocittarai: 'Necessario trovare una strategia comune a tutta l'area Schengen per fermare i contagi di ri… - iaorananui : RT @Radio1Rai: ???@piersileri a @centocittarai: 'Necessario trovare una strategia comune a tutta l'area Schengen per fermare i contagi di ri… -