Scopri le proprietà dell’olio essenziale di arancio dolce (Di giovedì 16 luglio 2020) Scopri le proprietà dell’olio essenziale di arancio dolce. L’olio essenziale di arancio dolce si ottiene dalla distillazione delle foglie e della scorza dell’arancio. Ha un gusto dolce e fruttato e possiede svariate proprietà benefiche dal punto di vista della salute. Scopri le proprietà dell’olio essenziale di arancio dolce L’arancia dolce è il frutto della pianta Citrus sinensis dulcis, una specie che come dice il nome rintraccia le sue lontane origini nel continente asiatico. L’olio essenziale che si fa con l’arancia dolce è ricco di ... Leggi su pianetadonne.blog

