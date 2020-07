Rubavano nelle fabbriche tra Monza e Brianza e Milano: la fuga con il lancio della refurtiva contro le auto dei carabinieri (Di giovedì 16 luglio 2020) Puntavano fabbriche per svaligiarle e rivendere il bottino usando la tecnica della”‘spaccata”, tra le province di Monza e Brianza e Milano, non esitando a scaricare merce in corsa dai furgoni, lungo tangenziali e autostrade, per colpire le auto dei carabinieri che li inseguivano. Questo il modus operandi di una banda di sei cittadini bosniaci arrestati questa mattina dai carabinieri del Comando provinciale di Monza Brianza, con il supporto del Nucleo elicotteri di Bergamo, per concorso in furti aggravati ad aziende e resistenza a pubblico ufficiale. Quattro i colpi commessi dalla banda dal primo luglio ad oggi in Brianza a Nova Milanese, Seveso e Cesano Maderno. ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Rubavano nelle fabbriche tra Monza e Brianza e Milano: la fuga con il lancio della refurtiva contro le auto dei car… - Noovyis : (Rubavano nelle fabbriche tra Monza e Brianza e Milano: la fuga con il lancio della refurtiva contro le auto dei ca… - Max301073 : @Roberta89690952 @francinizzeton @Viola51872594 @Azzurra6671 1# Potrebbe chiederlo alla nonna di mia moglie (quella… - alcinx : RT @TgrSicilia: #ultimora: Rubavano nelle campagne, sei arresti L'operazione dei Carabinieri della stazione di Licodia Eubea e del nucleo r… - TgrRai : RT @TgrSicilia: #ultimora: Rubavano nelle campagne, sei arresti L'operazione dei Carabinieri della stazione di Licodia Eubea e del nucleo r… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubavano nelle Rubavano nelle fabbriche tra Monza e Brianza e Milano: la fuga con il lancio della refurtiva contro le auto… Il Fatto Quotidiano Si introduce nella lavanderia self-service e ruba l’incasso, denunciato 49enne di Lecce

Tempi duri, durissimi per i malviventi che decidono di compiere furti, perché, a parte qualche rara eccezione, ormai i sistemi di videosorveglianza non lasciano scampo. Così, dopo la denuncia di un 25 ...

Rubavano nelle fabbriche tra Monza e Brianza e Milano: la fuga con il lancio della refurtiva contro le auto dei carabinieri

Puntavano fabbriche per svaligiarle e rivendere il bottino usando la tecnica della”‘spaccata”, tra le province di Monza e Brianza e Milano, non esitando a scaricare merce in corsa dai furgoni, lungo t ...

Tempi duri, durissimi per i malviventi che decidono di compiere furti, perché, a parte qualche rara eccezione, ormai i sistemi di videosorveglianza non lasciano scampo. Così, dopo la denuncia di un 25 ...Puntavano fabbriche per svaligiarle e rivendere il bottino usando la tecnica della”‘spaccata”, tra le province di Monza e Brianza e Milano, non esitando a scaricare merce in corsa dai furgoni, lungo t ...