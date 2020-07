Roma, risolto contratto con Nike ma sponsor confermato per la prossima stagione (Di giovedì 16 luglio 2020) La Roma ha comunicato di aver risolto in anticipo il contratto di partnership e sponsorizzazione tecnica che legava la società giallorossa a Nike fino al 31 maggio 2024. Il legame era iniziato nel 2013 e adesso volgerà al termine con la chiusura della stagione 2019/2020. Nessun cambio di sponsor tecnico nell’immediato però, come spiegato da Francesco Calvo, Chief Operating Officer della Roma: “per la stagione 2020-21 Roma e Nike hanno stipulato un nuovo accordo in base al quale Nike continuera’ a fornire in esclusiva alla societa’ tutto il materiale tecnico da gara, da allenamento e casual della prima squadra, delle squadre giovanili e delle ... Leggi su sportface

MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Addio Roma-Nike: risolto il contratto, rimarrà fino al 2021 - sportface2016 : #Roma Salta accordo con lo sponsor tecnico, che però rimarrà nella prossima stagione - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Addio Roma-Nike: risolto il contratto, rimarrà fino al 2021 - sportli26181512 : #Roma, addio alla Nike: risolto in anticipo il contratto. E la maglia 2020/2021...: Lo Chief Operating Officer Calv… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Le cifre dell'accordo di sponsorizzazione Roma-Nike risolto oggi -