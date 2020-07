Recovery Fund, a Bruxelles si decide: tutto pronto per il ‘D-Day’ dell’Unione Europea (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA – Sta arrivando quello che David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ha definito il “D-Day” dell’Unione Europea. Domani e sabato a Bruxelles ci sara’ infatti il Consiglio europeo con tutti i primi ministri e i capi di governo europei che si riuniranno di persona (per la prima volta dallo scoppio della pandemia) per discutere di Next Generation Eu, il Recovery fund studiato della Commissione europea. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund in salita. Conte vuole i soldi senza condizioni Il Tempo “Il Recovery Fund sia verde”, l’appello degli ambientalisti italiani

Legambiente, Kyoto Club, Cittadini per l’Aria, T&E e Greenpeace Italia scrivono a Conte in vista della riunione straordinaria del Consiglio Europeo di domani 17 luglio, in cui si discuterà il Piano eu ...

Il Parlamento Europeo: le scelte importanti passano da qui

Il primo luglio la Germania ha assunto la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e la gestione tedesca è stata inaugurata dalla Cancelliera Angela Merkel pochi giorni dopo con un discorso nella ...

