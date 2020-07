Per la prima volta la firma di 3 donne su una sentenza (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - La sentenza depositata oggi dalla Corte Costituzionale sul Jobs act è firmata da 3 donne: la presidente Marta Cartabia, la giudice relatrice Silvana Sciarra e la cancelliera Filomena Perrone. E' la prima volta che questo avviene in un atto della Consulta. La Corte, dallo scorso dicembre, è presieduta da Cartabia, prima donna nella storia a rivestire questo incarico a Palazzo della Consulta, e nel collegio siedono altre due donne, Daria de Pretis e Silvana Sciarra. Con la sentenza di oggi, i giudici costituzionali hanno 'bocciato' la norma contenuta nel cosiddetto Jobs act che ancorava alla sola anzianità di servizio l'indennità di licenziamento illegittimo per vizi formali: una pronuncia di grande rilievo, ... Leggi su agi

nzingaretti : Le scelte e i risultati del Governo sulla vicenda #Aspi sono molto positivi per l'Italia. La sicurezza e l'interess… - ItaliaViva : Il #MES è uno strumento da attivare il prima possibile e sarebbe irresponsabile dire di no. Non vorremmo che qualcu… - virginiaraggi : Complimenti al nuovo Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Pietro Curzio, e a Margherita Cassano, pri… - leoswm : PER LA PRIMA VOLTA NON SIAMO NOI QUELLI ESCLUSI DAL MONDO SU LE MANI #circozzi - bpopepm : Io potrei chiamare voi sbirri dal 2007 droghe e materialmente per me lo siete ma penso parole e le misuro prima di… -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Sentenza della Corte costituzionale firmata da tre donne, è la prima volta nella storia L'HuffPost Kanye West | Addio alla politica per il rapper: le ragioni del dietrofront

Kenye West non vuole più essere Presidente degli Stati Uniti d’America. Il celebre rapper fa marcia indietro, alla base del suo ripensamento ci sarebbero motivi clinici. Kanye West non vuole più candi ...

Twitter | Hackerati gli account più famosi del mondo, da Obama a Musk

Il 15 Luglio sarà ricordato come il giorno in cui gli hacker distrussero la reputazione di Twitter “bucando” contemporaneamente milioni di account, tra cui quelli degli uomini più potenti della Terra.

Kenye West non vuole più essere Presidente degli Stati Uniti d’America. Il celebre rapper fa marcia indietro, alla base del suo ripensamento ci sarebbero motivi clinici. Kanye West non vuole più candi ...Il 15 Luglio sarà ricordato come il giorno in cui gli hacker distrussero la reputazione di Twitter “bucando” contemporaneamente milioni di account, tra cui quelli degli uomini più potenti della Terra.