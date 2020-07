Operazione Patriot, parla il procuratore Borrelli: “Stop ad un gruppo pericoloso” (Video) (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Era agli arresti domiciliari Raffaele Iavarone ma nonostante questo era riuscito a mettere su un gruppo pericoloso a diventare predominante nella gestione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Salerno ma anche nei comuni vicini. In base all’Operazione Patriot che ha visto al lavoro questa mattina 150 uomini delle squadre mobili di Salerno ma anche Napoli, Verbania e Cosenza, sono state arrestate 25 persone (22 in carcere e gli altri ai domiciliari) perché accusate di far parte dell’associazione di cui Iavarone è risultato il capo indiscusso, promotore, finanziatore e organizzatore del gruppo criminale. Anche il procuratore Borrelli, al suo primo incontro ufficiale con la stampa dopo un meeting ... Leggi su anteprima24

