MotoGp, Valentino Rossi mai banale: “ho scoperto che non fare un cazzo mi piace, ma nel 2021…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Finalmente i motori hanno ricominciato a gridare, facendo sentire il proprio rombo sul circuito di Jerez, sede del primo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp. La giornata di ieri è stata dedicata ai test, da domani si comincerà a fare sul serio con le prove libere, prima delle qualifiche e della gara previste tra sabato e domenica. Valentino Rossi è apparso sorridente e impaziente di cominciare, ma anche abbastanza sicuro di quello che sarà il suo futuro: “abbiamo parlato tanto con Lin in questo periodo e abbiamo deciso che correrò nel 2021, con un’opzione anche per il 2022. Poi il pRossimo anno nella pausa decideremo se continuare. In questo periodo di lockdown ho avuto modo di ragionare. È stato strano, perché corro da quando ... Leggi su sportfair

