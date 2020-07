Monza, Bellusci: “Lotteremo per la A. Mio arrivo? Ecco perché ho scelto i biancorossi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Giuseppe Bellusci pensa al futuro.Il Monza, in virtù della prima posizione nel Girone A di Serie C con un netto vantaggio sulle contendenti, è una delle neo-promosse in cadetteria. In vista della prossima stagione, i biancorossi hanno già ripreso gli allenamenti. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronti per puntare alla promozione in massima categoria. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il difensore ex Palermo ha parlato delle esperienze vissute al club brianzolo e degli obiettivi per l'annata imminente."Per noi - dice Bellusci - sono giorni fondamentali per ritrovare quel ritmo e quella confidenza con il pallone che quattro mesi di allenamenti individuali a casa ti fanno perdere: possiamo prenderci il tempo necessario per lavorare con ... Leggi su mediagol

