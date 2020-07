Mise, Case delle Tecnologie emergenti: candidature entro il 27 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Case delle Tecnologie emergenti: c’è tempo fino al 27 luglio per partecipare all’avviso pubblico lanciato dal Mise Nell’ambito del Programma di supporto alle Tecnologie emergenti 5G. Dopo l’avvio dei lavori per realizzare la Casa delle Tecnologie a Matera, il nuovo bando mette a disposizione 25 milioni di euro per ulteriori progetti di ricerca e sperimentazione presentati dalle Amministrazioni comunali oggetto di sperimentazione 5G, con l’obiettivo di creare una rete di Case delle Tecnologie per sostenere il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese tramite l’utilizzo di Blockchain, Internet of Things, ... Leggi su ildenaro

