Milano, stupro al parco in pieno giorno. La vittima: “Mi ha aggredito un africano” (Di giovedì 16 luglio 2020) Una donna italiana, di 45 anni, è stata violentata da un africano, ieri intorno alle 18, a Milano mentre stava portando a spasso il cane nel parco del Monte Stella, La Montagnetta di San Siro, nella zona nord-ovest di Milano nel quartiere QT8. La vittima dell’aggressione, sotto choc, ha ricevuto le prime cure alla Clinica Mangiagalli del Policlinico. I medici hanno confermato la violenza sessuale. Sul posto è intervenuta la polizia, chiamata dal 118. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile. L’aggressore ha raggiunto la donna alle spalle, l’ha buttata a terra in un viottolo sterrato a lato di una delle strade pedonali che attraversano la Montagnetta e ha abusato di lei dietro la scuola primaria Martin Luther King. Dopo lo stupro, l’africano si è ... Leggi su secoloditalia

