Mes, Renzi vota sì contro Conte. Giallofucsia spaccati (e senza maggioranza al Senato) (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug – La maggioranza Giallofucsia – a dispetto delle dichiarazioni di facciata – resta spaccata. Se ieri i leader delle forze di governo si sono scapicollati a parlare di grande intesa e a festeggiare la “vittoria” sul fronte Autostrade (nessuna revoca per i Benetton, con il titolo di Atlantia che è volato in Borsa) in Aula però, Pd, M5S, Iv e LeU hanno dimostrato di essere profondamente divisi. Sì, perché – sebbene si sia tentato di far passare la cosa in sordina catalizzando tutta l’attenzione sull’accordo con Aspi (vantaggioso, lo ripetiamo, più per i Benetton che per gli italiani) – ieri, in vista del Consiglio Ue straordinario di domani e dopodomani, la maggioranza è stata chiamata a votare in merito alla ... Leggi su ilprimatonazionale

